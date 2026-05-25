Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του ανέβηκε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό του Final Four. Οι κερκίδες του T-Center πήραν «φωτιά», με χιλιάδες φιλάθλους, ανάμεσα στους οποίους και πολλοί επώνυμοι Έλληνες, να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε την Μαριέττα Χρουσαλά με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα και τα τρία παιδιά τους, τη Μαργκώ, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο κατά την είσοδό τους στο T-Center.

Το αγαπημένο ζευγάρι δεν χάνει αγώνα της αγαπημένης του ομάδας και βρίσκεται πάντα εκεί για να τη στηρίξει. Αυτή τη φορά το πρώην μοντέλο και ο εφοπλιστής σύζυγός της είχαν μαζί τους τα παιδιά τους. Όλοι μαζί παρακολούθησαν τον μεγάλο τελικό και στο τέλος πανηγύρισαν με τους υπόλοιπους φιλάθλους τη νίκη του Ολυμπιακού.

