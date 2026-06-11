Ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz είναι αναμφισβήτητα η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας.

Ο φωτογραφικός μας φακός τους απαθανάτισε πρόσφατα σε πρωινή τους έξοδο στη Γλυφάδα όπου περπατούσαν αμέριμνοι πιασμένοι χέρι-χέρι. Τόσο η πρώην παρουσιάστρια και μοντέλο όσο και ο εφοπλιστής σύζυγός της ήταν ντυμένοι casual και έδειχναν να αδιαφορούν για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Πριν μία εβδομάδα η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας συμπλήρωσαν 16 χρόνια κοινής πορείας.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2009 σε μια λαμπερή τελετή που είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα της εποχής. Από τότε έχουν δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια, με τα τρία τους παιδιά να αποτελούν το κέντρο της ζωής τους, ενώ συχνά μοιράζονται στιγμές από την καθημερινότητά τους μέσα από τα social media, πάντα με διακριτικότητα και σεβασμό στην προσωπική τους ζωή.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Μαριέττα Χρουσαλά – Λέων Πατίτσας: 16 χρόνια μαζί και πιο ερωτευμένοι από ποτέ!