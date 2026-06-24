Ένα ξεχωριστό ταξίδι με την οικογένειά της πραγματοποίησε η Μαριέττα Χρουσαλά, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την εμπειρία της στην Αμερική.

Η επιχειρηματίας και παρουσιάστρια ταξίδεψε μαζί με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα και τα παιδιά τους στην Αριζόνα, όπου επισκέφθηκαν το εντυπωσιακό Γκραν Κάνιον, ένα από τα πιο διάσημα φυσικά θαύματα του κόσμου.

Μέσα από τις φωτογραφίες που ανάρτησε στα social media, η Μαριέττα Χρουσαλά εμφανίζεται να απολαμβάνει πεζοπορίες και στιγμές χαλάρωσης μέσα στη φύση, έχοντας ως φόντο τα μοναδικά τοπία και τους επιβλητικούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Πρώτη φορά στο Γκραν Κάνιον μαζί με την οικογένεια και η εμπειρία ήταν αξέχαστη. Περιτριγυρισμένοι από τα εντυπωσιακά του τοπία, τον καθαρό αέρα και την ομορφιά της φύσης, ένιωσα ευγνώμων για κάθε λεπτό που περάσαμε εκεί μαζί».

Η οικογενειακή αυτή απόδραση φαίνεται πως χάρισε σε όλους μοναδικές εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marietta Chrousala (@mariettachrousala)

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