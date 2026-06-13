Το καλοκαίρι έχει μπει επίσημα και η Μαριέττα Χρουσαλά έχει ήδη ξεκινήσει να απολαμβάνει τις διακοπές της, μαζί με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα και τα παιδιά τους.

Η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας μοιράστηκε, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, φωτογραφίες από τις ημέρες χαλάρωσης που περνά πάνω σε σκάφος, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά του ελληνικού καλοκαιριού.

Άλλωστε, η ίδια δίνει συχνά προτεραιότητα στην οικογένειά της, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς φίλους της εικόνες από κοινές δραστηριότητες και ταξίδια.