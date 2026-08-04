Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο συνεχίζει να απολαμβάνει η Μαριέττα Χρουσαλά.

Η ίδια δημοσίευσε ένα άλμπουμ γεμάτο εικόνες και βίντεο από τις πιο όμορφες στιγμές του Ιουλίου.

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει στιγμές από τις βουτιές της στη θάλασσα, αλλά και από βραδινή έξοδο, όπου διασκεδάζει και χορεύει με την παρέα της.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης έγραψε απλά «Ο Ιούλιος σε φωτογραφίες», αποτυπώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο το καλοκαιρινό κλίμα και τις ανέμελες ημέρες που πέρασε στις Κυκλάδες.

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