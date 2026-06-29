Η Μαριέττα Χρουσαλά είχε την ευκαιρία να δει από κοντά αγώνα του Μουντιάλ 2026 μαζί με τον σύζυγό της, Λέοντα Πατίτσα και τα τρία παιδιά τους.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου 27 Ιουνίου, η πρώην παρουσιάστρια βρέθηκε για πρώτη φορά στις εξέδρες αγώνα του Μουντιάλ, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Κολομβία. Η ίδια απόλαυσε την ξεχωριστή ατμόσφαιρα του γηπέδου, βιώνοντας από κοντά τον παλμό μιας κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Μάλιστα, μέσα από αναρτήσεις της στα social media μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από το εντυπωσιακό κλίμα που επικρατούσε στο γήπεδο και αποδεικνύοντας πως η εμπειρία αυτή θα της μείνει αξέχαστη.

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