Η Μαριγκόνα, η οποία έγινε viral στα social media μετά την εμφάνισή της στις κερκίδες του ΣΕΦ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μπάσκετ, χώρισε με τον σύντροφό της, Νίκο, μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια σχέσης.

Την αποκάλυψη έκανε ο δημοσιογράφος Γρηγόρης Μπάκας στην εκπομπή «Πρωινό.

Ο Γρηγόρης Μπάκας αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της εκπομπής: «Η Μαριγκόνα και ο Νίκος έχουν χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 8 χρόνια. Είναι μαζί από τα 17 της η Μαριγκόνα με τον Νίκο. Τώρα εγώ μίλησα χθες, θέλω να είμαι ειλικρινής και με τη Μαριγκόνα. Δεν ξέρει αν είναι οριστικό το τέλος. Πάντως στην παρούσα φάση έχουν χωρίσει. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, δεν το ξέρουμε».

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1: «Η Μαριγκόνα έκανε γιορτές στη Γερμανία και ο Νίκος εδώ στην Ελλάδα. Γράφτηκε ότι γνωστός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού κέρδισε την καρδιά της. Είναι μούσια αυτά. Είναι μόνη της η Μαριγκόνα, μαζεύει τα κομμάτια της, είναι στεναχωρημένη. Η Μαριγκόνα δεν πηγαίνει στο γήπεδο πλέον για να μη βρεθεί με τον Νίκο. Είναι στεναχωρημένη, μίλησα χθές μαζί της, δεν ήθελε να χωρίσει. Τώρα αν ο Νίκος δεν άντεξε αυτό όλο που συνέβη είναι άλλο θέμα, αλλά εκείνη είναι στεναχωρημένη».

Η Μαριγκόνα κέρδισε τον τίτλο της πιο αναγνωρίσιμης φιλάθλου του Ολυμπιακού.

