Στο εστιατόριο του διάσημου Τούρκου σεφ Νουσρέτ Γκιοκτσέ στη Μύκονο βρέθηκε η Μαριγκόνα, όπως αποκάλυψε η ίδια με αναρτήσεις της στο Instagram. Η νεαρή κοπέλα επισκέφτηκε το γνωστό steakhouse για να δοκιμάσει παραδοσιακές τουρκικές και κουρδικές γεύσεις.

Σημειώνεται ότι ο Νουσρέτ έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη τόσο για την εξειδίκευσή του στο κρέας όσο και για το χαρακτηριστικό του στυλ στο αλάτισμα, το οποίο τον έκανε viral στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marigona gona (@gonnaaaam7)

Η Μαριγκόνα, η καλλονή που έγινε viral μετά την εμφάνισή της στο γήπεδο του ΣΕΦ πριν από περίπου 1 χρόνο, ανέβασε ένα βίντεο από την στιγμή όπου ο διάσημος σεφ κόβει το χαρακτηριστικό πιάτο του στο τραπέζι της. Όπως βλέπουμε, ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ στη συνέχεια παίρνει ένα λαχταριστό κομμάτι και το σερβίρει στο στόμα του εντυπωσιακού μοντέλου, με την ίδια να απολαμβάνει το φαγητό της.

Πόσο κοστίζει το χαρακτηριστικό πιάτο του Νουσρέτ

Ο Νουσρέτ Γκιοκτσέ ευρύτερα γνωστός ως Salt Bae, έγινε παγκοσμίως viral το 2017 για τον ιδιαίτερο τρόπο που ρίχνει το αλάτι στο κρέας.

Από τότε, έχει ανοίξει μία σειρά εστιατορίων στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με τα πιο γνωστά να είναι στην Κωνσταντινούπολη και στην Μύκονο. Ένα πιάτο μπορεί να ξεπερνά τα €200–€500 ανάλογα με την κοπή (π.χ. Tomahawk, Wagyu). Τα signature πιάτα του περιλαμβάνουν το Lokum, το Steak Tartare και τα διάσημα burgers.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

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