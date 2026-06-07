Καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά» του ΣΚΑΪ με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι αυτή την Κυριακή η Μαρίλια Μητρούση. Η νεαρή ηθοποιός μοιράζεται τη δική της φιλοσοφία για την υγιεινή ζωή, ενώ αποκαλύπτει και τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή αυτής της προσπάθειας. Μια συζήτηση γεμάτη αλήθειες για το πόσο απαιτητικό είναι να αλλάξεις ριζικά τις καθημερινές σου συνήθειες.

Πιο συγκεκριμένα, όπως παρακολουθούμε στο sneak preview του νέου επεισοδίου, η Μαρία Μητρούση εξομολογήθηκε πως «στην αρχή πιέστηκα, ήταν πολύ ψυχαναγκαστικό. Τα πρώτα χρόνια δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έβαζα και τα κλάματα από την πείνα. Από την πείνα, από την έλλειψη τροφών που είχα ανάγκη, για πάρα πολλούς λόγους».

«Το κίνητρο για να το αλλάξω αυτό ήταν το σώμα μου. Δεν μου άρεσε το σώμα μου. Ήθελα να νιώθω καλύτερα στον ύπνο μου, ένιωθα ότι οι τροφές που έτρωγα δεν με βοηθούσαν στην ενέργεια μου».

«Κάνω μια δουλειά που έχει πάρα πολύ έκθεση και ήθελα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Μέτραγα τις μερίδες μου με ζυγαριά, σε όλα. Έριξα πολύ κλάμα από την πείνα και από την έλλειψη πραγμάτων που ήθελα να φάω και δεν μπορούσα» συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρίλια Μητρούση στη νέα της συνέντευξη στην εκπομπή υγείας του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

govastiletto.gr – Μαρίλια Μητρούση για την σχέση της με τον Γεωργούλη: «Ήταν κάτι προσωπικό που δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω»