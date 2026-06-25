Η Μαρίλια Μητρούση πρωταγωνιστεί στην καθημερινή σειρά του Alpha με τίτλο «Να μ’ αγαπάς» υποδυόμενη την Εβίτα Καλλιγά, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με το υποκριτικό της ταλέντο.

Είναι η κόρη της οικογένειας, ένα κορίτσι που φαινομενικά έχει μια τέλεια ζωή, αλλά στην πραγματικότητα παλεύει με τις δικές της ανασφάλειες.

Η γνωστή ηθοποιός συμμετέχει στο καστ της επιτυχημένης δραματικής σειράς, υποδυόμενη έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες δίπλα στον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ.

Με αφορμή το μεγάλο φινάλε της σειράς που είναι απόψε, πάμε να την γνωρίσουμε καλύτερα.

Με γονείς τον Μιχάλη Μητρούση αλλά και τη Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου, η Μαρίλια από κούνια, βρέθηκε πίσω από κουίντες στο θέατρο, σε πρόβες και σε γυρίσματα, έχοντας διαρκώς στο σπίτι της τις καλλιτεχνικές παρέες των γονιών της.

«Στο σπίτι μας έρχονταν μεγάλες προσωπικότητες, όπως η Λούλα Αναγνωστάκη, η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Κώστας Βουτσάς. Μεγάλη ευλογία. Μέχρι το Δημοτικό με ενοχλούσε η αναγνωρισιμότητα των γονιών μου, ένιωθα διαφορετική. Αυτό με έκανε να νιώθω λίγο άβολα ως προς τον τρόπο που με αντιμετώπιζαν τα άλλα παιδιά. Όταν έρχονταν ο μπαμπάς μου στο σχολείο, όλοι με κοιτούσαν και σχολίαζαν και αυτό μου δημιουργούσε αμηχανία», όπως έχει δηλώσει σε συνέντευξή της.

Ο γνωστός ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης στην τηλεόραση είχε λάβει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές σειρές ενώ είχε συμμετάσχει και σε παιδικές εκπομπές. Κάποιοι σίγουρα τον θυμόσαστε και από τη Φρουτοπία.

Υπήρξε παντρεμένος με την ηθοποιό Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου από το 1996 μέχρι το 2014.

Η Μαρίλια βίωσε το διαζύγιο των γονιών της με τον καλύτερο τρόπο. Η δική τους καλή σχέση ήταν το παράδειγμα: «Εδώ δύο τύποι με μεγάλωσαν χωρισμένοι και κάθε χρόνο αγαπιούνται πιο πολύ. Όλα γίνονται, να γίνεται μόνο το καλό».

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Η στενή επαγγελματική σχέση του πατέρα της με τη Μιμή Ντενίση, έφερε και την πρώτη της επαφή με το θέατρο αλλά και τον κινηματογράφο με την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη». Την θεωρεί την καλλιτεχνική της νονά.

«Η Μιμή Ντενίση με έβαλε στο τριπάκι να το σκεφτώ σοβαρά. Εγώ έχω τελειώσει Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Ασχολούμουν επαγγελματικά με τη μουσική και το τραγούδι. Σπούδασα τραγούδι, πιάνο, ανώτερα θεωρητικά μουσικής, τα πάντα. Και ήθελα να ασχοληθώ μόνο με τη μουσική. Και με πήρε η Μιμή και μου λέει “Θέλω να έρθεις, στο Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη”, τη συνέχεια της ταινίας και της παράστασης “Και θα τραγουδάς. Θα κάνεις κι ένα ρολάκι μικρό”. Λέω “Τι ρολάκι να κάνω;”. Μου λέει “Θα σου δώσω ρε παιδί μου μία πρόζα, θα τα καταφέρεις”. Λέω “Δεν έχω καμία δουλειά εγώ με αυτό. Βεβαίως να έρθω να τραγουδήσω, αλλά μέχρι εκεί”. Ήταν και πολύ από πάνω μου. Και λέω “Βρε Μιμή, λέω, αφού όμως εγώ… δεν υπάρχει”. Στον ένα χρόνο έφυγα, πήγα σχολή. Πήγα, τους λέω, “Πάρτε τα τραγούδια, πάρτε τα όλα. Εγώ είμαι εδώ. Εδώ ανήκω. Έχω κάνει πολύ λάθος στη ζωή μου”. Δεν λέω, τη μουσική τη λατρεύω, αλλά ήμουν σε ένα δρόμο που, μόλις πάτησα στο θέατρο, λέω “Τι κάνω; Κάτι κάνω που δεν θα έπρεπε να το κάνω”. Ευτυχώς», δήλωσε η 31χρονη ηθοποιός στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» .

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Η οικογενειακή φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Στην ίδια συνέντευξη η Μαρίλια Μητρούση είχε περιγράψει πώς αντέδρασαν οι γονείς της όταν τους ανέφερε πως θα ακολουθούσε τα χνάρια τους, επισημαίνοντας πως αρχικά ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική, κάτι που τους τρόμαζε περισσότερο.

«Οι γονείς μου ήταν πιο πολύ έξαλλοι με τη μουσική νομίζω, παρά με το θέατρο. Ήταν και μονοπάτια που δεν ήξεραν. Εγώ καταρχάς τους είχα πετάξει “Θέλω να τραγουδάω στα μπουζούκια”. Τώρα φαντάζεσαι τον Μητρούση να ακούει “Θέλω να πάω στα μπουζούκια”; Είχαμε μία μεγάλη φιλία με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος είναι αυτός που με πήγε και στο ωδείο. Οπότε τα μπουζούκια έφτασαν κάπως από εκείνη την πλευρά, αλλά μπήκε η Μιμή Ντενίση και τα άλλαξε όλα», είπε χαρακτηριστικά η νεαρή ηθοποιός.

Προσωπική ζωή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marilia Mitrousi (@marilia_mitrousi)

Η Μαρίλια Μητρούση βρίσκεται σε σχέση και μάλιστα σε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» στον ALPHA τον Μάρτιο είχε αποκαλύψει πως είναι ερωτευμένη!

«Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση. Είμαι πολύ ερωτευμένη», αποκάλυψε η ηθοποιός χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα του συντρόφου της.

Στο παρελθόν, έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και με τη φημολογούμενη σχέση της με τον Αλέξη Γεωργούλη. Αν και οι δυο ηθοποιοί είχαν διαφορά ηλικίας περίπου δύο δεκαετίες, οι φήμες τους ήθελαν να έχουν έρθει κοντά και να έχουν αναπτύξει μια τρυφερή φιλία που εξελίσσονταν σε μία όμορφη σχέση.

Η μάχη με τα κιλά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marilia Mitrousi (@marilia_mitrousi)

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ζω καλά» του ΣΚΑΪ με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη ήταν πρόσφατα η Μαρίλια Μητρούση όπου μοιράστηκε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή της προσπάθειάς της να χάσει κιλά.

«Στην αρχή πιέστηκα, ήταν πολύ ψυχαναγκαστικό. Τα πρώτα χρόνια δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Έβαζα και τα κλάματα από την πείνα. Από την πείνα, από την έλλειψη τροφών που είχα ανάγκη, για πάρα πολλούς λόγους».

«Το κίνητρο για να το αλλάξω αυτό ήταν το σώμα μου. Δεν μου άρεσε το σώμα μου. Ήθελα να νιώθω καλύτερα στον ύπνο μου, ένιωθα ότι οι τροφές που έτρωγα δεν με βοηθούσαν στην ενέργεια μου».

«Κάνω μια δουλειά που έχει πάρα πολύ έκθεση και ήθελα να νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Μέτραγα τις μερίδες μου με ζυγαριά, σε όλα. Έριξα πολύ κλάμα από την πείνα και από την έλλειψη πραγμάτων που ήθελα να φάω και δεν μπορούσα» συμπλήρωσε, ακόμα, η Μαρίλια Μητρούση.

Τα βίντεο στο TikTok

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marilia Mitrousi (@marilia_mitrousi)

Η Μαρίλια Μητρούση είναι ένα υπέροχο κορίτσι γεμάτο χιούμορ και ζωντάνια. Καθημερινά μας φτιάχνει τη διάθεση και μας κάνει να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια, από τα TikTok βίντεο που δημοσιεύει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Τι θα δούμε απόψε στο τελευταίο επεισόδιο του «Να μ’αγαπάς»

Στο σημερινό, τελευταίο επεισόδιο του “Να μ’αγαπάς” οι ήρωες αφήνουν πίσω τους το παρελθόν, ατενίζοντας πια με αισιοδοξία το μέλλον.

Εννέα μήνες μετά, οι οικογένειες Μανιάτη–Καλλιγά προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ισορροπία πάνω στα συντρίμμια του παρελθόντος.Η Σοφία δέχεται μια απρόσμενη πρόταση, ο Άγγελος και ο Θεόφιλος σχεδιάζουν γενναιόδωρες κινήσεις για τη νέα γενιά και η καταδίκη του Μιχάλη Νικολούδη κλείνει οριστικά έναν σκοτεινό κύκλο.

Την ίδια στιγμή, η ζωή συνεχίζεται.. Νέοι έρωτες γεννιούνται, παλιές πληγές επουλώνονται και η οικογένεια συγκεντρώνεται για τον γάμο του Ορφέα και της Φωτεινής. Μέσα σε συγκίνηση, γέλια και δάκρυα, το ζευγάρι ενώνεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, σηματοδοτώντας ένα νέο ξεκίνημα για όλους.

govastiletto.gr -Μαρίλια Μητρούση: «Έριξα πολύ κλάμα από την πείνα – Μέτραγα τις μερίδες μου με ζυγαριά»