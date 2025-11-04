Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Μαριλού Κατσαφάδου μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές που βίωσε μετά τον θάνατο της μητέρας της, περιγράφοντας πως εκείνη την περίοδο ανατράπηκαν οι ισορροπίες στη ζωή της και για πρώτη φορά κατάλαβε τι σημαίνει πραγματική ενηλικίωση.

Σε συνέντευξή της στο «The 2Night Show» τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η ηθοποιός αποκάλυψε την ιδιαίτερα στενή σχέση που διατηρεί από παιδί με τον πατέρα της, Θοδωρή Κατσαφάδο, εξηγώντας πως ο θάνατος της μητέρας της άλλαξε πλήρως τους ρόλους μέσα στο σπίτι.

«Ήμασταν πολύ κοντά με τον πατέρα μου, αλλά όταν έφυγε από τη ζωή η μητέρα μου, άλλαξαν οι ρόλοι στο σπίτι. Δεν ήταν πια η μητέρα μου η γυναικεία φιγούρα, και ας έμενα εγώ αλλού. Τότε ένιωσα την ενηλικίωση παρά το γεγονός ότι είχα γεννήσει», δήλωσε.

Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι η σχέση της με τον πατέρα της μετατοπίστηκε: «Τώρα εγώ ήμουν η γυναίκα μέσα σε δύο σπίτια, στου πατέρα μου και στο δικό μου. Ένιωσα ότι ξαφνικά ο πατέρας μου δεν με έβλεπε τόσο σαν κόρη του, αλλά σαν μεγάλη γυναίκα. Ήταν σαν να με αντιμετώπισε σαν ενήλικα. Ο ομφάλιος λώρος με τη μητέρα μου κόπηκε όταν έφυγε από τη ζωή».

