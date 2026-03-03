Στο “σφυρί” βγαίνει ξανά το θρυλικό Marilyn Monroe Doll House στην Καλιφόρνια, με την τιμή του να αγγίζει τα 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Η ιστορική κατοικία στην αριστοκρατική συνοικία Vista Las Palmas αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα του Mid-Century Modern στυλ, προσφέροντας την απόλυτη αίσθηση ελευθερίας με τα τεράστια γυάλινα τοιχώματα και την απρόσκοπτη ένωση του εσωτερικού με τον εξωτικό εξωτερικό χώρο.

Η κατοικία κατασκευάστηκε το 1961 από τους Charles Du Bois και την Alexander Construction Company, που ήταν γνωστοί για το έργο τους στην desert modern αρχιτεκτονική. Παρά τις ανακαινίσεις που έχουν γίνει όπως νέα πλακάκια, σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και ανανεωμένες υποδομές διατηρεί πολλά από τα πρωτότυπα αρχιτεκτονικά στοιχεία της εποχής.

Το σπίτι έχει περίπου 3.000 τετραγωνικά πόδια, με τέσσερα υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, ξεχωριστή τραπεζαρία, ανοικτή φωτεινή διαρρύθμιση, τζάκι και ιδιωτική πισίνα.

Η σχέση της Marilyn Monroe με την κατοικία ήταν σύντομη: η θρυλική ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή το 1962 σε ηλικία 36 ετών, κατείχε την κατοικία στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Παρά το γεγονός ότι δεν έζησε μόνιμα στο Palm Springs, η σύνδεσή της με το σπίτι το έχει μετατρέψει σε σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό ακίνητο για συλλέκτες και λάτρεις της Monroe.

Ο τωρινός ιδιοκτήτης, Nick Adler, ιδρυτής της M Star Studios, σημείωσε:

«Η Marilyn Monroe παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες παγκοσμίως, και αυτό το σπίτι συνδέει τον κόσμο με την κληρονομιά της με απτό τρόπο.»

