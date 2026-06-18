Για τη νέα περίοδο της ζωής της και τη σχέση που έχει πλέον με τον εαυτό της μίλησε η Μαρίνα Ασλάνογλου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια έχει αφιερώσει χρόνο στην προσωπική της εξέλιξη, μαθαίνοντας να φροντίζει περισσότερο τον εαυτό της και να διεκδικεί όσα έχει ανάγκη.

«Έχω κάνει πολλή εσωτερική δουλειά. Υπήρξαν περίοδοι που άφησα τον εαυτό μου στην άκρη λόγω συνθηκών, όμως τώρα ήρθε η στιγμή να με φροντίζω περισσότερο, να με αγαπώ και να διεκδικώ πράγματα για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, η Μαρίνα Ασλάνογλου εξήγησε ότι αυτή την περίοδο επιλέγει συνειδητά να είναι μόνη και απολαμβάνει την καθημερινότητά της.

«Είμαι πάρα πολύ καιρό μόνη μου, συνειδητά. Και μου αρέσει πολύ. Περνάω όμορφα με τους φίλους μου, με το παιδί μου, αλλά και μόνη μου», δήλωσε η ηθοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίνα Ασλάνογλου υπήρξε παντρεμένη με τον Δημοσθένη Πέππα από το 2018 έως το 2024 και μαζί έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Govastiletto.gr – Η Μαρίνα Ασλάνογλου για το διαζύγιό της: «Δεν θα μικρύνω για να χωρέσω κάπου που δεν βολεύομαι!»