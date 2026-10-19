Μια δύσκολη προσωπική περιπέτεια υγείας, την οποία μέχρι σήμερα δεν είχε μοιραστεί δημόσια, αποκάλυψε η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Δευτέρας 19/10 στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την πολυεστιακή αλωπεκία, ένα αυτοάνοσο νόσημα που της προκάλεσε σημαντική απώλεια μαλλιών.

Όπως εξομολογήθηκε, την περίοδο που εμφανιζόταν στην εκπομπή χαμογελαστή και περιποιημένη, έκρυβε μια ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, ενώ φορούσε περούκα χωρίς να το έχει αντιληφθεί το κοινό.

Η ηθοποιός συνέδεσε χρονικά την εμφάνιση του προβλήματος με το έντονο στρες και τη στενοχώρια που βίωσε μετά τον χωρισμό της.

«Ήμουν με περούκα εδώ» – Η αποκάλυψη για την περιπέτεια υγείας

Η Μαρίνα Ασλάνογλου εξήγησε πως δεν είχε καταφέρει τότε να μιλήσει ανοιχτά για όσα περνούσε, καθώς δυσκολευόταν να διαχειριστεί την κατάσταση.

Όπως είπε, δεν ήθελε να μοιραστεί μια θλιβερή ιστορία, αλλά να αναδείξει τη δύναμη που μπορεί να βρει κανείς μέσα του ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

«Δεν είχα μοιραστεί τίποτα. Πέρσι καθόμουν σε αυτόν τον καναπέ και ήμουν χαμογελαστή, περιποιημένη, όμορφη, αλλά πίσω από αυτό κρυβόταν μια γυναίκα που δοκιμαζόταν πολύ ψυχολογικά, γιατί πέρασα ένα αυτοάνοσο και έχασα τα μαλλιά μου σε μεγάλο μέρος. Ήμουν με περούκα εδώ. Είχα πολυεστιακή αλωπεκία, δεν μπορούσα να το μοιραστώ, γιατί δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Δεν ήθελα να πω μια λυπημένη ιστορία, αλλά μια ιστορία χαράς. Και με το ότι συγκινούμαι τώρα δεν είναι για αυτό που πέρασα, αλλά για αυτό που κατάφερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός μίλησε επίσης για το έργο «Η συγκάτοικος», στο οποίο πρωταγωνιστεί, εξηγώντας πως η ιστορία του την άγγιξε ιδιαίτερα, καθώς πραγματεύεται τη μοναξιά και τη δύναμη που μπορεί να ανακαλύψει μια γυναίκα μέσα της.

Οι θεραπείες, τα πρώτα κενά στα μαλλιά και η δύσκολη περίοδος μετά το διαζύγιο

Η περιπέτεια της υγείας της συνοδεύτηκε από απαιτητικές θεραπείες και έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Όπως αποκάλυψε, υποβλήθηκε σε ενέσιμες θεραπείες και αγωγές με κορτιζόνη στο κεφάλι, ενώ οι γιατροί τής συνιστούσαν να περιορίσει όσο μπορούσε το άγχος και τον θυμό.

Μάλιστα, θυμήθηκε τη στιγμή που εντόπισε για πρώτη φορά ένα κενό στο κεφάλι της, την 1η Μαΐου, ανήμερα των γενεθλίων της. Παρά τον φόβο της, προσπαθούσε να παραμείνει αισιόδοξη και να πιστεύει πως τα μαλλιά της θα επανέλθουν.

«Έβλεπα τον εαυτό μου το πρωί που ξυπνούσα και έλεγα “δεν είναι όνειρο, το ζω”. Έλεγα “Μαρίνα, θα βγάλεις μαλλιά”. Έκανα πολλές θεραπείες με ενέσιμα και κορτιζόνες στο κεφάλι. Πάγωσα το συναίσθημά μου, την 1η Μαΐου στα γενέθλιά μου ήταν η πρώτη φορά που ανακάλυψα το κενό στο κεφάλι μου», περιέγραψε.

Στη συνέχεια, συνέδεσε την περιπέτειά της με τη συσσωρευμένη ψυχική πίεση που βίωσε μετά το διαζύγιό της, εξηγώντας πως εκείνη την περίοδο προσπαθούσε να επουλώσει τις συναισθηματικές της πληγές.

«Ουσιαστικά ο εαυτός μου επιτίθετο στους θύλακες των μαλλιών μου και σε πολύ μεγάλο ποσοστό, είχα πολλά κενά. Τώρα τα έχω και είμαι χαρούμενη γι’ αυτό που έχω καταφέρει. Βγήκα δυνατή μέσα από αυτό. Αυτό λειτουργεί αθροιστικά, περνάς αθροιστικά το στρες και τη στενοχώρια μετά τον χωρισμό. Την ώρα της δικής μου ψυχικής αποθεραπείας από το διαζύγιο, εμφανίστηκε αυτό, γιατί εκεί σου χτυπάει ο οργανισμός το καμπανάκι», ανέφερε.

Η Μαρίνα Ασλάνογλου παραδέχτηκε πως υπήρξαν στιγμές που φοβήθηκε και λύγισε, παρά την προσπάθειά της να μη δείχνει προς τα έξω όσα περνούσε. Όπως τόνισε, κανείς δεν είναι άτρωτος, ενώ αισθάνεται τυχερή που δεν επηρεάστηκαν τα φρύδια και οι βλεφαρίδες της.

«Ποτέ δεν το έδειξα. Υπήρξαν βράδια που λύγισα, που έκλαψα, που φοβήθηκα. Κανένας δεν είναι άτρωτος. Αλλά ήμουν τυχερή γιατί δεν έχασα φρύδια και βλεφαρίδες», κατέληξε, εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τη δύναμη που βρήκε μέσα από αυτή τη δοκιμασία.

Govastiletto.gr – Μαρίνα Ασλάνογλου: «Όλοι είναι πνιγμένοι οικονομικά και οι μισθοί στα 1.000 ευρώ»