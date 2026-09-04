Σε μια εκ βάθεων εξομολόγηση στο «Enjoy» και τη Μαρία Ανδρέου προχώρησε η Μαρίνα Ασλάνογλου, εν μέσω της θερινής περιοδείας της παράστασης «Εκκλησιάζουσες». Πέρα από τον ρόλο της κωμωδίας στη ζωή μας, η γνωστή ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στα κοινωνικά ζητήματα που την ανησυχούν, εκφράζοντας την έκδηλη αγωνία της για το μέλλον και τις δυσκολίες που βιώνουν σήμερα οι νέοι.

Περιδιαβαίνετε όλη την ελληνική επαρχία με την παράσταση «Εκκλησιάζουσες», τι βλέπετε να έχει ανάγκη σήμερα ο Έλληνας.

Έχει μεγάλη ανάγκη από γέλιο και χαρά, από ψυχική ανακούφιση. Και το θέατρο αυτή τη χαρά την προσφέρει. Στην επαρχία δε, που οι θίασοι δεν ταξιδεύουν τον χειμώνα με παραστάσεις, το καλοκαίρι γι’ αυτούς είναι μια θεατρική όαση. Ο κόσμος παρακολουθεί θέατρο στην επαρχία, του αρέσει και ο Αριστοφάνης, έχει πάντα κάτι που του πει για το πολιτικό σύστημα και την εξουσία και δη αυτά σε προεκλογική περίοδο έχει μια χρήσιμη και ωφέλιμη. Οι «Εκκλησιάζουσες» είναι μια παράσταση με πολλή μουσική, τραγούδι, με χιούμορ, σάτιρα, ωραία κοστούμια, σκηνικά, έχει γίνει πολλή δουλειά. Είναι μια παράσταση επίκαιρη, εξαγγελτική, που περιστρέφεται από την επικαιρότητα γιατί γίνεται η φωνή του και λέει πράγματα που και ο ίδιος θέλει να ακούσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Aslanoglou (@marina_aslanoglou_official)

Πώς βλέπετε σήμερα την κοινωνία μας;

Δυστοπική. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους νέους και τις νέες μας, για τη νέα γενιά που τώρα ξεκινά τα όνειρά της για καριέρα και οικογένεια. Έχει έρθει η σειρά μας, αλλά με τους μισθούς που παίρνει μόνο επιβιώνει και δεν μπορεί να δημιουργήσει, να συντηρήσει ακόμα και αυτά που βρήκε από τους παππούδες, ούτε και να ονειρευτεί. Δύσκολες καταστάσεις ζούμε. Όλοι είναι πνιγμένοι οικονομικά, γονείς, ενέργεια και οι μισθοί στο 1.000 ευρώ. Πώς θα αλλάξει αυτό.

govastiletto.gr -Μαρίνα Ασλάνογλου: «Το φλερτ θέλει βλέμματα, όχι μηνύματα»