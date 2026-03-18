Η Μαρίνα Ασλάνογλου το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show».

Η γνωστή ηθοποιός, μέσα σε όλα, μίλησε για τον χωρισμό της από τον Δημοσθένη Πέππα, αλλά και για τον γιο τους, Κωνσταντίνο.

«Είμαι πολύ καλά, είμαι ήρεμη, είμαι χαρούμενη. Πέρασα πολύ δύσκολα, ένας χωρισμός έχει τις δυσκολίες του. Αλλάζει η συνθήκη που έχεις συνηθίσει, προσπαθείς να προσαρμοστείς στα καινούργια δεδομένα. Τώρα είμαι καλά, στα καλύτερά μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ήμουν προετοιμασμένη, γιατί προσπαθώ να είμαι προετοιμασμένη για τα πάντα στη ζωή μου. Στην άκρη του μυαλού μου μπορεί να το είχα», είπε αρχικά η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Ωστόσο, αυτό που τη δυσκόλεψε περισσότερο ήταν η επίδραση που μπορεί να έχει μια τέτοια αλλαγή στο παιδί.

«Αυτό που με σόκαρε περισσότερο ήταν να μην πληγωθεί το παιδί. Εκεί, με όλη την ανατροπή και με όσα έγιναν, στενοχωρήθηκα, γιατί επηρεάζονται τα παιδιά. Όταν ο χρόνος περνάει φεύγει όλο αυτό το μαύρο που έχεις μέσα σου αλλά υπάρχει μια αναστάτωση», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Νομίζω δεν είναι εύκολο να γνωρίσω κάποια άλλη σχέση στον γιο μου. Δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση και σίγουρα η οικογένεια δεν μπορεί να έχει την μορφή που είχε. Αυτή την περίοδο δεν υπάρχει κάτι στην προσωπική μου ζωή. Πολύ δύσκολα θα γνώριζα στον γιο μου κάποιον», κατέληξε η Μαρίνα Ασλάνογλου.

Να θυμίσουμε ότι η Μαρίνα Ασλάνογλου παντρεύτηκε τον Δημήτρη Πέππα το 2016 στη Σκιάθο. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Κωνσταντίνο, λίγα χρόνια αργότερα. Ο γάμος της κράτησε περίπου οκτώ χρόνια, καθώς ο χωρισμός της από τον σύζυγό της έγινε στα τέλη του 2023, ενώ το διαζύγιο έγινε γνωστό το 2024.

govastiletto.gr – Η Μαρίνα Ασλάνογλου για το διαζύγιό της: «Δεν θα μικρύνω για να χωρέσω κάπου που δεν βολεύομαι!»