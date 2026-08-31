Για την αξία που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις, το φλερτ στην εποχή των social media, αλλά και τα πρότυπα ομορφιάς μίλησε η Μαρίνα Ασλάνογλου σε συνέντευξή της στο ένθετο «Τύπος TV».

Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική της διαδρομή, όσο και σε θέματα που αφορούν την προσωπική ζωή, εξηγώντας πως κάθε σχέση χρειάζεται χρόνο, προσπάθεια και ουσιαστική επικοινωνία για να διατηρηθεί.

«Οι σχέσεις χρειάζονται φυσική παρουσία»

Όπως ανέφερε, δεν αρκεί η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, καθώς η πραγματική επαφή και η παρουσία των ανθρώπων στη ζωή ο ένας του άλλου είναι απαραίτητες.

«Πολλή δουλειά. Τόσο οι ερωτικές σχέσεις όσο και οι φιλικές, οι οικογενειακές, οι συγγενικές, όλες θέλουν πολλή δουλειά, φροντίδα, φυσική παρουσία», είπε χαρακτηριστικά.

Η Μαρίνα Ασλάνογλου τόνισε πως, παρά τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, είναι σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία και χρόνος για τους ανθρώπους που αγαπάμε.

«Αλλά για να κρατηθεί μια σχέση, θέλει ένα τηλέφωνο κάθε μέρα, να πεις τα νέα σου, να ακούσεις τη φωνή του άλλου, όχι μηνύματα, να προσπαθείς, να βρεθείς με τον άλλον μέσα στην εβδομάδα. Να του μιλήσεις με αγάπη, να πάρεις και να δώσεις αγάπη, μόνο έτσι αλλάζει η ζωή», πρόσθεσε.

Η άποψή της για το φλερτ μέσω social media

Η ηθοποιός μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αλλάξει οι γνωριμίες και το φλερτ εξαιτίας του διαδικτύου. Για την ίδια, η αμεσότητα και η μαγεία της προσωπικής επαφής έχουν χαθεί.

«Η μαγεία. Κρύβεται ο καθένας πίσω από μια οθόνη και δεν εκφράζονται. Τους καλύπτει αυτό; Η εικόνα; Για μένα το φλερτ έχει βλέμματα, εκφράσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της με την εικόνα που παρουσιάζεται στα social media, υποστηρίζοντας πως συχνά απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα.

«Τα social media δεν μου αρέσουν καθόλου. Είναι σχεδόν όλα ψεύτικα. Φίλτρα, ζωές, ευτυχίες σε στιγμές», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει αλήθεια»

Η Μαρίνα Ασλάνογλου στάθηκε ιδιαίτερα και στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και στην πίεση που ασκείται, όπως είπε, κυρίως στις γυναίκες.

«Σαν σενάρια είναι από σειρές οι ζωές των άλλων από τα social. Σαν να είμαστε ηθοποιοί. Δεν έχει αλήθεια. Βλέπουμε πρόσωπα φτιαγμένα, με φίλτρα, ψεύτικα σώματα, δεν υπάρχει αλήθεια», δήλωσε.

Σχολιάζοντας, τέλος, την εμμονή με την εικόνα και τις αισθητικές παρεμβάσεις, υπογράμμισε πως ο χρόνος είναι αναπόφευκτος και πως η υπερβολή στην προσπάθεια διατήρησης της νεανικής εμφάνισης δεν είναι λύση.

«Ο χρόνος είναι αδυσώπητος, όλοι μεγαλώνουν, η ηλικία λέει την αλήθεια. Δεν λέω όχι στην περιποίηση να είσαι προσεγμένος, χτενισμένος, καθαρός, αλλά όχι στην υπερβολή, στο πολύ μακιγιάζ, στα πολλά μπότοξ», ανέφερε.

Η ίδια συνέδεσε, μάλιστα, την πίεση για νεανική εμφάνιση και με τον χώρο του θεάματος, όπου θεωρεί πως υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός.

«Στον χώρο του θεάματος υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός και αυτός σε κάνει να κάνεις υπερβολές στην εμφάνιση», κατέληξε.

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