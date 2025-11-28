Η Μαρίνα Σάττι περνάει, τις τελευταίες ημέρες, μια περιπέτεια με την υγεία της.

Η τραγουδίστρια χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο και ακύρωσε την εμφάνισή της στο Madwalk 2025.

Σήμερα, Παρασκευή 28/11, η δισκογραφική εταιρεία στην οποία ανήκει η Μαρίνα Σάττι, η Minos EMI, ανακοίνωσε ότι η καλλιτέχνιδα αναβάλλει και τις συναυλίες της στην Αμερική.

Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Μαρίνα Σάττι βρίσκεται σε περίοδο ανάρρωσης και η κατάσταση της υγείας της εξελίσσεται ομαλά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ιατρικές οδηγίες, χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση και αποφυγή μετακινήσεων.

Για τον λόγο αυτό, οι προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική αναβάλλονται… Η Μαρίνα εκφράζει τη λύπη της για την αναβολή της περιοδείας και ευχαριστεί θερμά το κοινό και τους συνεργάτες για την κατανόηση και τη στήριξη.

Οι νέες ημερομηνίες της αμερικανικής περιοδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

