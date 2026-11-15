Η Μαρίνα Σάττι ανακοίνωσε, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μια απρόσμενη αλλαγή στο πρόγραμμά της.

Η γνωστή τραγουδίστρια γνωστοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να δώσει το «παρών» σε προγραμματισμένη καλλιτεχνική εκδήλωση στην Αθήνα, επικαλούμενη απρόοπτο, ωστόσο χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους της απουσίας της.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω Instagram story, στο οποίο η Μαρίνα Σάττι εξέφρασε τη λύπη της για την ανατροπή της τελευταίας στιγμής, επισημαίνοντας ότι περίμενε τη συζήτηση στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχει. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιούνταν κανονικά, με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

«Λόγω απρόοπτου, δε θα μπορέσω να παρευρεθώ στο σημερινό πάνελ του @art_athina. Λυπάμαι για την αλλαγή της τελευταίας στιγμής καθώς ανέμενα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά με τους υπόλοιπους ομιλητές και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια στο story που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

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