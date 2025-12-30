Σε γιορτινή διάθεση και με το χαμόγελο ξανά στο πρόσωπό της, η Μαρίνα Σάττι γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια, λίγες εβδομάδες μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της.

Η τραγουδίστρια συμπλήρωσε τα 39 της χρόνια την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου και αποφάσισε να τα γιορτάσει με ένα ξεχωριστό πάρτι, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους.

Τη Δευτέρα, μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδιά μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Μαρίνα Σάττι φαίνεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, να σβήνει τα κεράκια της τούρτας της, αλλά και να ποζάρει αγκαλιά με την παρέα της, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

Το κλίμα ήταν χαλαρό και γεμάτο θετική ενέργεια, με τη βραδιά να σηματοδοτεί για την ίδια μια νέα αρχή.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η τραγουδίστρια δεν έκρυψε τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το πάρτι γενεθλίων μου του 2025 ήταν απίστευτο. Σας αγαπώ, φίλοι μου».

