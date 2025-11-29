Η Μαρίνα Σάττι χρειάστηκε αυτή τη βδομάδα να ακυρώσει την εμφάνισή της στο Madwalk 2025 λόγω προβλήματος υγείας, ενώ όπως έγινε γνωστό χθες, η τραγουδίστρια ακύρωσε και τις προγραμματισμένες συναυλίες της στην Αμερική.

Το απόγευμα της Παρασκευής 28/11 η Μαρίνα Σάττι έκανε την πρώτη της δημοσίευση μέσα από το νοσοκομείο και ευχαρίστησε δημόσια τους θαυμαστές της για τις ευχές και τα μηνύματα που της στέλνουν.

Η τραγουδίστρια εξήγησε στο μήνυμά της ότι οι γιατροί της συνέστησαν να αποφύγει τις μετακινήσεις και να ξεκουραστεί, ενώ έκανε γνωστό ότι το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για τις συναυλίες που επρόκειτο να πραγματοποιήσει στις ΗΠΑ.

Η Μαρίνα Σάττι έγραψε στην ανάρτησή της: «Την τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης και σιγά-σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμιά μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, την στήριξη και όλη την αγάπη που μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned».

