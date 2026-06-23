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Μαρίνα Σάττι: Η πρώτη αντίδραση μετά την αγωγή των 30.000 ευρώ από την Στέλλα Μπεζαντάκου

Ρωτήθηκε για τα όσα έχουν συμβεί με την Στέλλα Μπεζαντάκου...
Βασίλης Κοντζεδάκης
23.06.2026 | 14:20 UPD:23.06.2026, 14:33
Μαρίνα Σάττι: Η πρώτη αντίδραση μετά την αγωγή των 30.000 ευρώ από την Στέλλα Μπεζαντάκου

Η Μαρίνα Σάττι βρέθηκε στο Ηρώδειο με την δημοσιογράφο του «Πρωινού» να την συναντά και να την ρωτά σχετικά με τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε εκείνη και την Στέλλα Μπεζαντάκου.

Η τελευταία ζητά από την τραγουδίστρια αποζημίωση ύψους 30.000 ευρώ, κάνοντας λόγο για προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και προσωπικότητας.

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 φαίνεται η Μαρίνα Σάττι να αποχωρεί από το Ηρώδειο, με τους δημοσιογράφους να την κυνηγούν από πίσω.

Η καλλιτέχνιδα έδειξε ότι δεν είχε καμία διάθεση να κάνει δηλώσεις στις κάμερες και μαζί με την συνοδεία προσπάθησε να τις αποφύγει. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τα όσα έχουν συμβεί με την Στέλλα Μπεζαντάκου, απάντησε με σιωπή και αποχώρησε από το σημείο.

 

govastiletto.gr – Στέλλα Μπεζαντάκου: Διεκδικεί αποζημίωση ύψους 30.000 ευρώ από τη Μαρίνα Σάττι – Τι έχει συμβεί;

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