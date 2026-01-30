Πίσω της αφήνει η Μαρίνα Σάττι την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία της, που την οδήγησε για λίγο στο νοσοκομείο και “πάγωσε” τα σχέδιά της για τις ΗΠΑ. Η δημοφιλής καλλιτέχνις έχει πλέον επανέλθει πλήρως και ετοιμάζει τις αποσκευές της για την Αμερική, αφού επαναπρογραμμάτισε τις εμφανίσεις της, δείχνοντας πιο έτοιμη από ποτέ να συναντήσει το κοινό της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, η Μαρίνα Σάττι έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της σε πάρτι γνωστής εταιρείας καλλυντικών στον Πειραιά και μάλιστα λίγο πριν φύγει από τον χώρο, έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

«Αυτή η περίοδος είναι έτσι λίγο περίοδος off, ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι τώρα με τον Leon of Athens που θα βγει σύντομα.

Η τηλεόραση δεν είναι στα σχέδια μου. Δοκιμάζομαι κάθε μέρα στη ζωή, σε άλλα πράγματα, στην μουσική, κατάλαβες. Πέρασα μια περιπέτεια υγείας, ήταν πριν δυο-τρεις μήνες αυτό, όλα τέλεια τώρα» αποκάλυψε η Μαρίνα Σάττι.

Η είδηση ότι η Μαρίνα Σάττι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας – χωρίς να διευκρινίζεται τι ακριβώς συμβαίνει – έγινε γνωστή λίγες ημέρες πριν τα MadWalk 2025, καθώς αναγκάστηκε να ακυρώσει την εμφάνισή της.

Στις αρχές Δεκεμβρίου η Μαρίνα Σάττι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι της.

«This month was honestly fυcked υp but now I’m good. Ευχαριστώ πάρα τους όλους τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γλυκιές νοσηλεύτριες που τους γκρίνιαζα όλη μέρα (και όλη νύχτα) γιατί φοβάμαι τις βελόνες, εσένα καλέ μου τραυματιοφορέα που ξέρεις ποιος είσαι, τις κυρίες που φτιάχνατε το δωμάτιο και που φέρνατε το φαγητό, όλους όλους στο Ιασώ! Τους φίλους μου, την οικογένειά μου σας αγαπώ πολύ. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα τα μηνύματά σας ακόμα – ευχαριστώ. US tour will be rescheduled soon» είχε γράψει η τραγουδίστρια στα social media της.

govastiletto.gr-Μαρίνα Σάττι: Γιόρτασε τα γενέθλιά της με χαμόγελο μετά την περιπέτεια υγείας