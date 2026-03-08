Η Μαρίνα Σάττι πραγματοποίησε μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, απολαμβάνοντας λίγο ελεύθερο χρόνο μακριά από το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε ευδιάθετη, περπατώντας στους δρόμους της πόλης και κάνοντας μια μικρή στάση για καφέ.

Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι έρχεται λίγους μήνες μετά την περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία της το Δεκέμβριο του 2025, όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί για προληπτικούς λόγους και να ακυρώσει ορισμένες από τις προγραμματισμένες υποχρεώσεις της. Τότε, η ίδια είχε καθησυχάσει τους θαυμαστές της, εξηγώντας ότι χρειαζόταν λίγη ξεκούραση.

Σήμερα, η Μαρίνα Σάττι έχει αφήσει πίσω της εκείνη τη δύσκολη περίοδο και να επιστρέφει σταδιακά στους κανονικούς ρυθμούς της, συνεχίζοντας τα επαγγελματικά της σχέδια, με την ίδια δημιουργική ενέργεια.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Eurovision 2026 – Μαρίνα Σάττι: Η δημόσια στήριξή της στον Akyla