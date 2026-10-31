Μαρίνα Σάττι – Rack: Η πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι – Που θα τους δούμε μαζί;

Πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι στο φετινό Madwalk, που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Παλαιού Φαλήρου.

Μάλιστα, οι πληροφορίες θέλουν τη Μαρίνα Σάττι και τον 27χρονο ράπερ να ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή, ωστόσο χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το καλλιτεχνικό τους πρόγραμμα.

Οι δυο τους είχαν συναντηθεί στις πρόβες των Mad Awards τον περασμένο Ιούνιο, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι εκεί ξεκίνησε το μεταξύ τους φλερτ.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον τους, οι δύο καλλιτέχνες είναι ιδιαίτερα ερωτευμένοι και επιθυμούν να προστατεύσουν τη σχέση τους από την υπερβολική δημοσιότητα. Προς το παρόν, πάντως, ούτε η Μαρίνα Σάττι ούτε ο Rack έχουν επιβεβαιώσει δημόσια τις πληροφορίες για τον δεσμό τους.

govastiletto.gr – Μαρίνα Σάττι: Σε σχέση με γνωστό τραγουδιστή – επιχειρηματία εδώ και λίγο καιρό! Ποιος είναι;