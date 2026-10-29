Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε, το πρωί της Πέμπτης 29/10, μια αποκάλυψη για την προσωπική ζωή της Μαρίνας Σάττι μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος, η τραγουδίστρια φαίρεται ότι βρίσκεται σε σχέση με τον γνωστό ράπερ και επιχειρηματία, Rack.

«Ακούγεται ότι είναι μαζί και χαίρομαι πολύ για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει τη συγκεκριμένη φήμη.

«Θα ήθελα ο σύντροφός μου να με εμπνέει, να τον σέβομαι, να τον θαυμάζω και να έχουμε μια κοινή αισθητική και εικόνα για τα πράγματα και τη ζωή. Να θέλει και αυτός να βελτιώνεται, να βγαίνει έξω από τη ζώνη ασφάλειάς του, να προσπαθεί να γίνεται καλύτερος. Εννοείται έχω πέσει στα πατώματα για έρωτα», δήλωσε στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο YouTube.

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