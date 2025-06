Η Μαρίνα Σάττι τα έδωσε όλα πάνω στο stage των Mad VMA 2025 από την ΔΕΗ. Η αγαπημένη τραγουδίστρια του νεανικού κοινού παρουσίασε ένα medley από το νέο της album «POP TOO». Ερμήνευσε εκρηκτικά τα «LOLA», «EPANO STO TRAPEZI», «BLOUZAKI» και μέρος του «POP (all the voices in my head)» με τον Tso.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr