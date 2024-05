Μαρίνα Σάττι: Τα καλοκαίρια στο Σουδάν, το bullying και ο θάνατος του πατέρα της λίγο πριν την Eurovision

Το who is who της Μαρίνας Σάττι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη φετινή Eurovision...