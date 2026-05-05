Η δημοσιογράφος Ελένη Παπαδόγια και η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1 συνάντησε την Μαρίνα Σταυράκη και εκείνη μίλησε για το νέο της σύντροφο με καταγωγή από την Τουρκία, ενώ απάντησε στις φήμες γάμου της.

Αρχικά, η Μαρίνα Σταυράκη δήλωσε για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με τον αγαπημένο της: «Ήταν πραγματικά αξέχαστο αυτό το ταξίδι και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί, σε πολλά επίπεδα. Τώρα τη βλέπω διαφορετική την Τουρκία. Θα μπορούσα να μείνω εκεί… Στην Τουρκία μας βλέπουν με θαυμασμό τις Ελληνίδες, κολακεύτηκα ιδιαίτερα».

Η Μαρίνα Σταυράκη εξομολογήθηκε: «Με τον Bülent χτίζουμε μια σχέση, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική. Μια σχέση ψυχικής σύνδεσης και αλληλοϋποστήριξης σε όλα τα επίπεδα. Στο κινητό του, από Μέρλιν Μονρόε που με είχε, με άλλαξε και με έγραψε “Σουλτάνα Μαρίνα”, εγώ τον έχω γράψει “my handsonme love”. Γνώρισα την οικογένεια και το περιβάλλον. Επισκέφθηκα πάρα πολύ ωραία μέρη και επιφυλάσσομαι για το επόμενο ταξίδι που θα γίνει σύντομα. Θα έρθει εκείνος, και θα ξαναπάμε μαζί στην Τουρκία. Προς το παρόν η απόσταση δε δημιουργεί πρόβλημα. Όταν οι ψυχές είναι κοντά και θέλουν οι άνθρωποι, αντλούν έμπνευση από την έλλειψη και την απόσταση και θέλουν ακόμα περισσότερο να βρίσκονται μαζί. Μου έχει λείψει πάρα πολύ από χθες. Οι ανατολίτες μπορούν να κάνουν τη γυναίκα να νιώθει Σουλτάνα, βασίλισσα».

Κατόπιν, απαντώντας στις φήμες γάμου με το νέο της σύντροφο, η ίδια ξεκαθάρισε: «Προχωράμε βήμα-βήμα. Προχωράμε μαζί. Ο γάμος είναι μια αναπόφευκτη και πολύ επιθυμητή κατάληξη, αλλά δεν υπάρχει βιασύνη. Αυτή η περίοδος είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω από αυτά που είπα, αντανακλώ το πόσο ερωτευμένη είμαι».

