Στη Μύκονο συνεχίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές η Μαρίνα Σταυράκη και ο σύντροφός της, ο Τούρκος επιχειρηματίας Bülent Özkan, πραγματοποιώντας ακόμη μία κοινή δημόσια εμφάνιση.

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να περπατά στα Ματογιάννια, απολαμβάνοντας τη βραδινή βόλτα του στα πολυσύχναστα σοκάκια του νησιού, σε ιδιαίτερα χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση.

Η ίδια φαίνεται να διανύει μια όμορφη περίοδο στην προσωπική της ζωή, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της.

Τη συγκεκριμένη έξοδο κατέγραψε η κάμερα του Mykonos Live TV, η οποία απαθανάτισε τη Μαρίνα Σταυράκη και τον Bülent Özkan να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στο κοσμοπολίτικο κέντρο της Μυκόνου.

Όπως όλα δείχνουν, το ζευγάρι περνά ένα μεγάλο μέρος του φετινού καλοκαιριού στο «νησί των Ανέμων», το οποίο αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς για στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

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