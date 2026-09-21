Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην κάμερα του Happy Day και μεταξύ άλλων, απάντησε πρώτη φορά για το αιχμηρό, δημόσιο σχόλιο στον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Πατούλη «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;».

«Ποτέ δε μετανιώνω γι’ αυτό που επιλέγω να πράξω. Ήταν ένα πολιτικό σχόλιο και νομίζω ότι πέρασε κάποιο μήνυμα, και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν», είπε χαρακτηριστικά η κα. Σταυράκη.

Όσο για την απάντηση του πρώην συζύγου της, η ίδια σημείωσε στον ρεπόρτερ: «Δεν με αφορά, μην κουράζεσαι. Έκανα το σχόλιό μου. Φυσικά, δεν με χάκαραν, και φυσικά δεν μετανιώνω».

Η τελευταία της φράση έρχεται και ως απάντηση στα όσα είχε δηλώσει ο Γιώργος Πατούλης μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε. Ο ίδιος απέφυγε να μπει σε ευθεία δημόσια αντιπαράθεση με την πρώην σύζυγό του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «ο καθένας χαρακτηρίζεται ανάλογα με τα λόγια και τις πράξεις του» και ότι δεν θεωρεί σωστό να γράφονται τέτοιες εκφράσεις στον δημόσιο λόγο.

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