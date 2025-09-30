Ο Αντώνης Ρέμος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμφανίστηκε στο Ηρώδειο, δίνοντας μια ξεχωριστή και sold out συναυλία, στην οποία υποδέχθηκε τον διεθνούς φήμης Jack Savoretti.

Ανάμεσα στους celebrities που έδωσαν το παρών στη χθεσινή συναυλία του ήταν και η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Happy Day, με την ίδια να μην κρύβει τον εκνευρισμό της σε ερωτήσεις που της έκαναν οι δημοσιογράφοι σχετικά με την υπόθεση ανάμεσα σε εκείνη και τον Πάνο Κατσαρίδη.