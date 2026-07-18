Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένα πρόσωπα έζησε η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία γιόρτασε την ονομαστική της εορτή σε νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους βίντεο από τη βραδιά, όπου φαίνεται να χορεύει και να τραγουδά μαζί με τον Λάμπη Λιβιεράτο, αποκαλύπτοντας πως οι φίλοι και οι συνεργάτες της τής είχαν ετοιμάσει μια όμορφη έκπληξη.

Η Μαρίνα Σταυράκη δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την κίνηση των αγαπημένων της προσώπων και μέσα από την ανάρτησή της εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις στιγμές που μοιράστηκαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Stavraki (@marina_patoulis)

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