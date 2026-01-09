Η Μαρίνα Σταυράκη είναι γνωστό ότι σε κάθε της εμφάνιση ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα πάνω της.

Κομψή όπως πάντα, αυτή τη φορά, επέλεξε ένα κόκκινο μίνι φόρεμα και εντυπωσίασε με τη λαμπερή της εμφάνιση στα μπουζούκια.

Πόζαρε χαμογελαστή στον φωτογραφικό μας φακό και έκλεψε τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές της επιλογές.

Πρόσφατα σε συνέντευξή της είχε δηλώσει για τη προσωπική της ζωή: «Οι άντρες σήμερα είναι περισσότερο άτολμοι. Μου αρέσει που είμαι ελεύθερη. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Ήμουν 35 χρόνια σε ένα γάμο. Οπότε τώρα κάνω πράγματα που δεν είχα τη δυνατότητα να κάνω τότε. Δεν θα παντρευόμουν ξανά. Τώρα περιμένω να καμαρώσω τον γάμο του γιου μου. Σίγουρα η συντροφικότητα είναι κάτι το οποίο το θέλει κάθε άνθρωπος. Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος του»

Πηγή: NDP Photo Agency

