Μαρίνα Σταυράκη: Με αυτό το όνομα την έχει αποθηκευμένη στο κινητό του ο Τούρκος σύντροφός της

Η Μαρίνα Σταυράκη έκανε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς, η οποία βρέθηκε στο πάρτι του Γιώργου Ασημακόπουλου για τη γιορτή του, συνοδευόμενη από τον Τούρκο σύντροφό της, Μπουλέντ Οζκάν. Το ζευγάρι τράβηξε αμέσως τα βλέμματα, με την κάμερα του «Πρωινού» να τους προσεγγίζει και τη ρεπόρτερ Ελένη Παπαδόγια να μη χάνει την ευκαιρία να τους «βομβαρδίσει» με ερωτήσεις για τη σχέση τους και τη νέα τους καθημερινότητα.

Ο Μπουλέντ Οζκάν δεν δίστασε να μιλήσει δημόσια για την εντύπωσή του από τη σύντροφό του, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι τη θεωρεί εξαιρετικά εντυπωσιακή, φτάνοντας στο σημείο να τη συγκρίνει με τη Μέριλιν Μονρόε. Μια σύγκριση που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη, με τη Μαρίνα Σταυράκη να συμπληρώνει χαμογελαστή ότι στο κινητό του την έχει αποθηκεύσει ακριβώς με αυτό το παρατσούκλι.

Επίσης, ο ίδιος αποκάλυψε ότι προσπαθεί να μάθει ελληνικές φράσεις, ώστε να επικοινωνεί καλύτερα μαζί της, ενώ το ζευγάρι κινείται ήδη σε ρυθμούς Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, αφού έχουν σχέδια για συχνές μετακινήσεις ανάμεσα στις δύο πόλεις. Όπως έγινε γνωστό, την επόμενη εβδομάδα η Μαρίνα Σταυράκη αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία.

Ο Μπουλέντ Οσκάν, μιλώντας στις κάμερες, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη γνωριμία τους, λέγοντας ότι όταν την είδε κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερη γυναίκα: «Αυτή τη στιγμή είμαστε μεταξύ Αθήνας και Κωνσταντινούπολης, αυτά είναι τα σχέδιά μας για τώρα. Και τα δύο μέρη είναι καταπληκτικά. Όταν την είδα και έμαθα ποια ήταν είπα: “Τι όμορφη γυναίκα”. Μπορώ να τη διαχειριστώ».

Από την πλευρά της, η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε με θερμά λόγια για τον σύντροφό της, περιγράφοντάς τον ως ένα άνθρωπο με διαφορετική νοοτροπία: «Ο σύντροφός μου έχει μια ανατολίτικη νοοτροπία η οποία ξεπερνά το ό,τι έχω ζήσει μέχρι σήμερα. Είναι πολύ ευγενικός, φροντίζει, δίνει ρόλο και αγαπά την γυναίκα».

