Η κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό συνάντησε τη Μαρίνα Σταυράκη σε νέα βραδινή της έξοδο με τον σύντροφό της, τον Τούρκο επιχειρηματία Μπουλέντ Οζκάν.

Το ζευγάρι βρέθηκε σε έξοδο στα νότια προάστια μαζί με φίλους και δεν δίστασε να κάνει δηλώσεις μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ καλά, εννοείται ότι ο έρωτας ανανεώνει. Είναι όλα υπέροχα, είναι μια άλλη κουλτούρα. Θα δείτε τα καλοκαιρινά σχέδιά μας, άμεσα», δήλωσε η Μαρίνα Σταυράκη.

Από την πλευρά του, ο Μπουλέντ Οζκάν ανέφερε: «Η σχέση μας με τη Μαρίνα είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ έξυπνη και μου αρέσει αυτό».

Το ζευγάρι είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα και το πρώτο του κοινό ταξίδι το Πάσχα στην Πάρο, ενώ όσοι τους έχουν δει από κοντά μιλούν για έναν έντονο έρωτα, με τον επιχειρηματία να εμφανίζεται ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντί της.

