Μαρίνα Σταυράκη: Ο ξέφρενος χορός της στο Nammos και η συνάντηση με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Αυτή η περίοδος είναι μια από τις ομορφότερες της ζωής της αφού διατηρεί μια όμορφη σχέση με τον Τούρκο επιχειρηματία Bülent Özkan και όσο περνάει ο καιρός δένονται ολοένα και περισσότερο.

Η Μαρίνα Σταυράκη επέλεξε να ανεβάσει βίντεο από τις στιγμές της στο νησί, όπου τη βλέπουμε να χορεύει ξέγνοιαστα σε ένα από τα πιο φημισμένα beach bar του νησιού, πιο λαμπερή από ποτέ.

Στις βραδινές βόλτες της στα Ματογιάννια της Μυκόνου, συνάντησε και την Αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και φωτογραφήθηκαν μαζί.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε για το νησί που υπεραγαπά και τη συνάντηση με την πρέσβη της Αμερικής: «Η Μύκονος έχει τον μοναδικό τρόπο να σε κάνει να αισθάνεσαι πως κάθε καλοκαίρι είναι η πρώτη φορά. Το φως του Αιγαίου, η ανεπιτήδευτη κυκλαδίτικη κομψότητα, οι χρυσαφένιες παραλίες, τα λευκά σοκάκια και η αύρα του νησιού δημιουργούν ένα σκηνικό που συνδυάζει τη γαλήνη με την κοσμοπολίτικη ενέργεια.

Από την Ψαρού και το Καλό Λιβάδι έως τη Φτελιά, τον Πάνορμο και τον Άγιο Σώστη, κάθε γωνιά της Μυκόνου αφηγείται τη δική της ιστορία. Ανάμεσα στις βόλτες στα Ματογιάννια και τις ξεχωριστές στιγμές στο Nammos Village, αντιλαμβάνεσαι ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν βρίσκεται μόνο στους τόπους, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που έχεις τη χαρά να συναντάς ξανά.

Ξεχωριστή στιγμή του φετινού καλοκαιριού ήταν η συνάντησή μου με την Kimberly Guilfoyle, στον κομψό χώρο του αγαπημένου φίλου και διακεκριμένου σχεδιαστή Πάρη Βαλταδόρου, στα Ματογιάννια. Μια συνάντηση που επιβεβαίωσε, για ακόμη μία φορά, ότι η Μύκονος αποτελεί σημείο συνάντησης προσωπικοτήτων, δημιουργικών ανθρώπων και φίλων από κάθε γωνιά του κόσμου.

Και όταν πέφτει το φως του ήλιου, το νησί μεταμορφώνεται. Η μοναδική νυχτερινή του ζωή, η υψηλή αισθητική, η ζωντανή ενέργεια και η αίσθηση ότι κάθε βραδιά μπορεί να γίνει μια ξεχωριστή ανάμνηση, είναι στοιχεία που κάνουν τη Μύκονο έναν πραγματικά παγκόσμιο προορισμό.

Γιατί η πραγματική γοητεία του Νησιού των Ανέμων δεν βρίσκεται μόνο στις μαγευτικές εικόνες του, αλλά στις εμπειρίες, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις αναμνήσεις που σε κάνουν να ανυπομονείς για την επόμενη επιστροφή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Stavraki (@marina_patoulis)

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