Στιγμές τρόμου έζησε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η Μαρίνα Σταυράκη, όταν έπεσε θύμα μιας βίαιης ληστείας μέσα στην ίδια της την κατοικία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο αδίστακτοι δράστες εισέβαλαν στον προσωπικό της χώρο και, απειλώντας την με μαχαίρι, την ανάγκασαν να τους παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε. Η λεία των ληστών ανέρχεται σε 34.000 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει μετρητά αλλά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Η γνωστή φιλόλογος βρέθηκε σε εκδήλωση για τα Κούλουμα και εκεί τη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του «Πρωινού» του ANT1. Η Μαρίνα Σταυράκη έκανε τις πρώτες δηλώσεις της μετά τη σοκαριστική διάρρηξη του σπιτιού της.

«Ήταν ένα πολύ σκληρό γεγονός. Εύχομαι κανείς να μην περάσει τέτοιες στιγμές. Αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε άλλη φάση και σε μία βάση όσον αφορά στην εγκληματικότητα, την αστυνόμευση, την προστασία που πρέπει να προσφέρει το κράτος στον πολίτη.

Παρόλα αυτά προχωράμε. Είμαι καλά, πάντα αντλώ δύναμη, αισιοδοξία και προχωράμε. Και κάθε δυσκολία προσπαθώ να την αντιπαρέρχομαι» τόνισε η Μαρίνα Σταυράκη.

«Η ζωή είναι πολύ όμορφη. Η χαρά που αντλείς μέσα και από τον προσωπικό χρόνο και μέσα από την αυτοδιοίκηση, την κοινωνική προσφορά, όλο αυτό που ζούμε, το μεγάλο γλέντι σήμερα, αυτά νομίζω ότι εμένα προσωπικά με γεμίζουν ψυχικά, μου δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον και νομίζω ότι μπορεί αυτό να το εκπέμπω, αν θεωρείτε ότι βγάζω μία θετική ενέργεια» περιέγραψε στη συνέχεια η φιλόλογος.

Το χρονικό της διάρρηξης

Η Μαρίνα Σταυράκη είδε ξαφνικά μπροστά της δύο κουκουλοφόρους να την απειλούν με μαχαίρι και να την εξαναγκάζουν να απενεργοποιήσει τον συναγερμό. Στη συνέχεια, της άρπαξαν το ρολόι από τον καρπό του χεριού της και τους παρακολουθούσε αποσβολωμένη να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλα τα δωμάτια.

Αφαίρεσαν από το χέρι της ένα ρολόι ROLEX και αφού ερεύνησαν τους χώρους του υπνοδωματίου, αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας 31.000 ευρώ και το πορτοφόλι της το οποίο είχε την ταυτότητα και την τραπεζική της κάρτα.

Οι δράστες παρέμειναν μέσα στη μεζονέτα για 45 ολόκληρα λεπτά. Άρπαζαν ό,τι χρυσαφικό και αντικείμενο αξίας έβρισκαν μπροστά τους ώσπου ανακάλυψαν το χρηματοκιβώτιο στην ντουλάπα του δωματίου.

Την ανάγκασαν να πληκτρολογήσει τον κωδικό και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ. 45 λεπτά αργότερα κάμερα γειτονικού σπιτιού κατέγραψε τους δράστες να φεύγουν ανενόχλητοι, με τη λεία τους να αγγίζει τις 34.000 ευρώ.

govastiletto.gr -Μαρίνα Σταυράκη: Τα εφιαλτικά 45 λεπτά στα χέρια των ληστών – Πώς έγινε η ληστεία στη μεζονέτα της