Στόχος ένοπλης ληστείας μέσα στη μεζονέτα της στην Άνω Γλυφάδα έγινε η Μαρίνα Σταυράκη τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης. Παρά το γεγονός ότι ο συναγερμός ήταν ενεργοποιημένος, δύο κουκουλοφόροι που επέβαιναν σε λευκό σκούτερ κατάφεραν να παραβιάσουν την πίσω πλευρά του σπιτιού, εισβάλλοντας από το παράθυρο της κουζίνας. Οι δράστες έφτασαν μέχρι την κρεβατοκάμαρα της κ. Σταυράκη, αιφνιδιάζοντάς την ενώ κοιμόταν.

Η λεία αξίας 34.000€

Οι δύο άνδρες, με καλυμμένα πρόσωπα, κουκούλες, full face και γάντια, την απείλησαν με μαχαίρι και την ανάγκασαν να απενεργοποιήσει τον συναγερμό. Στη συνέχεια της αφαίρεσαν από τον καρπό ένα ρολόι ROLEX και άρχισαν να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλους τους χώρους του σπιτιού.

Από το υπνοδωμάτιο άρπαξαν χρυσαφικά και κοσμήματα συνολικής αξίας 31.000 ευρώ, καθώς και το πορτοφόλι της που περιείχε ταυτότητα και τραπεζική κάρτα. Οι δράστες παρέμειναν μέσα στη μεζονέτα για 45 ολόκληρα λεπτά, ψάχνοντας συστηματικά κάθε σημείο.

Όταν εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο στη ντουλάπα, την εξανάγκασαν να πληκτρολογήσει τον κωδικό. Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν 2.500 ευρώ σε μετρητά. Στις 5:25, κάμερα γειτονικού σπιτιού κατέγραψε τους δύο άνδρες να αποχωρούν ανενόχλητοι. Η συνολική λεία υπολογίζεται στις 34.000 ευρώ.

Η Μαρίνα Σταυράκη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει θύμα ληστείας.

Μόλις λίγους μήνες μετά τη μετακόμισή της στο συγκεκριμένο σπίτι στη Γλυφάδα, είχε σημειωθεί νέο περιστατικό, ενώ τον Μάιο του 2022 άγνωστοι είχαν εισβάλει και στο εξοχικό της στη Μύκονο, αφαιρώντας αντικείμενα αξίας περίπου 12.000 ευρώ.

Το γεγονός ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενο χτύπημα εντείνει την ανησυχία της, με τη Μαρίνα Σταυράκη να εκτιμά πως δεν αποκλείεται να πρόκειται για τους ίδιους δράστες που την είχαν ληστέψει και τον περασμένο Ιούνιο. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και πιθανά κοινά στοιχεία με προηγούμενες υποθέσεις.

