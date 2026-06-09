Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στo «Πρωινό» για την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία Bülent Özkan, αποκαλύπτοντας πώς βλέπει σήμερα το ενδεχόμενο ενός νέου γάμου.

Αναφερόμενη στα καλοκαιρινά τους σχέδια, τόνισε ότι τόσο η ίδια, όσο και ο σύντροφός της, αγαπούν ιδιαίτερα την Ελλάδα και τα νησιά της, με τις Κυκλάδες να βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προορισμών τους.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν και πιο μακρινά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.

Όσο για τον λόγο που ο σύντροφός της δεν εμφανίζεται συχνά στο πλευρό της δημόσια, εξήγησε ότι οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις στην Κωνσταντινούπολη δεν του επιτρέπουν να βρίσκεται συνεχώς στην Ελλάδα.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν σκέφτεται να παντρευτεί ξανά, η Μαρίνα Σταυράκη ξεκαθάρισε πως ο γάμος δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για εκείνη.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι έχει ήδη ολοκληρώσει αυτό το κεφάλαιο της ζωής της και πλέον δίνει μεγαλύτερη αξία στη συντροφικότητα, την αγάπη και τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων.

Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της για το νέο ξεκίνημα που έχει κάνει στην προσωπική της ζωή, σημειώνοντας πως η νέα αυτή σχέση της έδωσε την ευκαιρία να βιώσει ξανά έντονα συναισθήματα που είχαν μείνει στο περιθώριο μετά από πολλά χρόνια έγγαμου βίου.

Govastiletto.gr – Μαρίνα Σταυράκη: Απαντά στις φήμες περί γάμου με τον Τούρκο σύντροφό της, Bülent Özkan