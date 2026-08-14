Μαρίνα Σταυράκη: Το σέξι outfit με μίνι φόρεμα και ψηλοτάκουνα στα Ματογιάννια – Μαζί της ο Bülent Özkan

Η Μαρίνα Σταυράκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο, μαζί με τον σύντροφό της, Bülent Özkan. Το ζευγάρι πραγματοποίησε μια ακόμη κοινή, βραδινή έξοδο στο νησί και πόζαρε χαμογελαστό στο φωτογραφικό φακό του govastiletto.gr.

Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, η Μαρίνα Σταυράκη επέλεξε ένα μίνι φόρεμα σε απαλή ροζ απόχρωση, με λαμπερές λεπτομέρειες και μακριά κρόσσια. Ολοκλήρωσε το look της με ασημένια ψηλοτάκουνα παπούτσια, τσάντα στην ίδια απόχρωση και πολλά κοσμήματα.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο Bülent Özkan, ο οποίος επέλεξε ένα πιο casual σύνολο, συνδυάζοντας μπλε πουκάμισο με τζιν παντελόνι.

Η Μαρίνα Σταυράκη και ο Τούρκος επιχειρηματίας περνούν μέρος του καλοκαιριού τους στη Μύκονο και το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει αρκετές κοινές εμφανίσεις στο νησί. Η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, δηλώνοντας ότι διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο.