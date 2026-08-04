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Μαρίνα Σταυράκη: Βραδινή έξοδος στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου με τον σύντροφό της, Bülent Özkan

Οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν στο έπακρο το ελληνικό καλοκαίρι...
Βασίλης Κοντζεδάκης
04.08.2026 | 07:00 UPD:03.08.2026, 14:05
Μαρίνα Σταυράκη: Βραδινή έξοδος στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου με τον σύντροφό της, Bülent Özkan

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Η Μαρίνα Σταυράκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο, μαζί με τον σύντροφό της, Bülent Özkan. Το ζευγάρι εθεάθη σε βραδινή του έξοδο στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους δυο τους να περπατούν χαλαροί και ευδιάθετοι, πριν συνεχίσουν τη βραδιά τους σε γνωστό κατάστημα της Μυκόνου, όπου διασκέδασαν μαζί.

Η Μαρίνα Σταυράκη επέλεξε για την περίσταση μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Φόρεσε διάφανο τοπ διακοσμημένο με μεταλλικούς κρίκους και αλυσίδες, το οποίο συνδύασε με χρυσό τοπ και μαύρο σορτσάκι. Το look της ολοκλήρωσε με χρυσά κοσμήματα και αξεσουάρ στις ίδιες αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα λαμπερό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο Bülent Özkan κινήθηκε σε πιο casual επιλογές, επιλέγοντας λευκό παντελόνι και ριγέ πουκάμισο για τη βραδινή τους έξοδο.

Οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν στο έπακρο το ελληνικό καλοκαίρι, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, έναν από τους αγαπημένους προορισμούς των επωνύμων κάθε καλοκαίρι.

 

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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