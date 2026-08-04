Μαρίνα Σταυράκη: Βραδινή έξοδος στα γραφικά σοκάκια της Μυκόνου με τον σύντροφό της, Bülent Özkan

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Η Μαρίνα Σταυράκη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Μύκονο, μαζί με τον σύντροφό της, Bülent Özkan. Το ζευγάρι εθεάθη σε βραδινή του έξοδο στα κοσμοπολίτικα σοκάκια του νησιού, τραβώντας τα βλέμματα των περαστικών.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τους δυο τους να περπατούν χαλαροί και ευδιάθετοι, πριν συνεχίσουν τη βραδιά τους σε γνωστό κατάστημα της Μυκόνου, όπου διασκέδασαν μαζί.
Από την πλευρά του, ο Bülent Özkan κινήθηκε σε πιο casual επιλογές, επιλέγοντας λευκό παντελόνι και ριγέ πουκάμισο για τη βραδινή τους έξοδο.
Οι δυο τους δείχνουν να απολαμβάνουν στο έπακρο το ελληνικό καλοκαίρι, περνώντας ξέγνοιαστες στιγμές στη Μύκονο, έναν από τους αγαπημένους προορισμούς των επωνύμων κάθε καλοκαίρι.
Φωτογραφίες: NDP Photo Agency
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