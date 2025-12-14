Βράδυ Σαββάτου και αρκετοί επώνυμοι έβαλαν τα καλά τους και βγήκαν να διασκεδάσουν με την παρέα τους. Ο φωτογραφικός μας φακός βρέθηκε στο Nox όπου φέτος εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας και απαθανάτισε όλους όσοι βρέθηκαν εκεί για να τους απολαύσουν.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, ανάμεσα στους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου εντοπίσαμε την Πόπη Μαλιωτάκη με τον γιο της, Βασίλη Λαζαρίδη. Η Πόπη Μαλλιωτάκη τράβηξε τα βλέμματα με το σέξι look της και το πλούσιο μπούστο της και έδειχνε να απολαμβάνει στο έπακρο το πρόγραμμα των γνωστών καλλιτεχνών.

Στο Nox επίσης βρέθηκαν οι: Σούλα Λιάκου με τον Λάκη Γαβαλά, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και Μαρίνα Βερνίκου.

Πόπη Μαλλιωτάκη-Βασίλης Λαζαρίδης

Σούλα Λιάκου-Λάκης Γαβαλάς

Γαρυφαλλιά Καληφώνη

Γιώργος Λεβέντης-Μαρία Λεβέντη

Σούλα Λιάκου-Αλεξάνδρα Παναγιώταρου-Χάρης Σιανίδης

Μαρίνα Βερνίκου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

