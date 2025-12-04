Με μία selfie απάντησαν η Μαρίνα Βερνίκου και η Χριστίνα Μπόμπα στα περί «ψυχρών» σχέσεων. Οι δύο φίλες διέψευσαν κατηγορηματικά το αναληθές δημοσίευμα, ανεβάζοντας στους προσωπικούς τους λογαριασμούς μία κοινή φωτογραφία τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

«Μάθαμε ότι δε μιλάμε πια! Εμείς δεν το ξέραμε» ήταν το χιουμοριστικό σχόλιο στη φωτογραφία, στην οποία η Μαρίνα Βερνίκου και η Χριστίνα Μπόμπα απεικονίζονται χαμογελαστές!

Από τη φιλία στην κουμπαριά

Οι δύο γυναίκες, έχοντας πολλά κοινά στοιχεία και αμοιβαία εκτίμηση, ανέπτυξαν σύντομα μια στενή φιλία. Η σχέση αυτή επισφραγίστηκε με την κουμπαριά, όταν η Μαρίνα Βερνίκου και ο σύζυγός της, Μίλτος Καμπουρίδης, έγιναν κουμπάροι στον γάμο της Χριστίνας Μπόμπα με τον Σάκη Τανιμανίδη.

Ως κουμπάρες, η Χριστίνα Μπόμπα και η Μαρίνα Βερνίκου αποδεικνύουν πως η κουμπαριά δεν είναι απλώς τυπικός ρόλος αλλά είναι κάτι βαθύτερο.

Το καλοκαίρι που πέρασε, οι δύο κυρίες πέρασαν ένα εκπληκτικό τριήμερο στη Μύκονο, με τη Μαρίνα Βερνίκου να ετοιμάζει μία έκπληξη με ελικόπτερο στην κολλητή της.

