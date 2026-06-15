Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι αγαπημένοι μας celebrities για άλλη μια χρονιά ψηφίζουν Μύκονο.

Το νησί των Ανέμων επέλεξαν για τις πρώτες τους βουτιές και διακοπές η Μαρίνα Βερνίκου και η Εύη Βατίδου. Και οι δύο κυρίες επισκέπτονται συχνά τη Μύκονο αφού στο νησί διατηρούν φιλίες χρόνων. Είναι το μέρος που γεμίζουν τις μπαταρίες τους και ταυτόχρονα διασκεδάζουν.

Ο φωτογραφικός μας φακός απαθανάτισε τόσο την Εύη Βατίδου όσο και την Μαρίνα Βερνίκου κατά την άφιξή τους σε κοσμική παραλία του νησιού. Οι δύο επώνυμες γυναίκες φορούσαν το μαγιό τους κι ένα τζιν σορτσάκι, κλέβοντας τις εντυπώσεις με τις καλογυμνασμένες τους σιλουέτες.

Δείτε τις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Μαρίνα Βερνίκου: Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το «παρών» στα εγκαίνια του καταστήματός της;