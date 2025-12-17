Η Μαρίνα Βερνίκου, γνωστή για το άψογο στιλ της στην ελληνική showbiz, εντυπωσίασε ξανά με μία casual chic εμφάνιση στους δρόμους της Αθήνας.

Ο φωτογραφικός μας φακός την απαθανάτισε σε χαλαρό mood, φορώντας μία λεπτή μακρυμάνικη μπλούζα, ένα μικρό μπουφάν και φόρμα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Η ίδια θεωρείται πρότυπο στυλ για πολλούς, καθώς καταφέρνει να συνδυάζει άνεση και κομψότητα ακόμα και στις καθημερινές της εμφανίσεις.

Εκτός από το στιλ της, η Μαρίνα Βερνίκου έχει μιλήσει και για τον ρόλο της ως μαμά, δηλώνοντας: «Ως μαμά είμαι η καλύτερη. Παρά τα ταξίδια, δεν νιώθω ότι χάνω χρόνο με τα παιδιά μου, γιατί είμαστε πάντα σε επαφή, είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά. Εγώ είμαι αυστηρή, ενώ ο σύζυγος είναι αυστηρός μόνο για τα μαθήματα».

Με αυτόν τον τρόπο, η Μαρίνα συνδυάζει την οικογενειακή ζωή με την προσωπική φροντίδα και το στιλ, αποτελώντας πρότυπο για πολλές γυναίκες της γενιάς της.

Πηγή: NDP Photo Agency

