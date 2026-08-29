Η Μαρίνα Βερνίκου έζησε ένα σημαντικό ορόσημο για την οικογένειά της, αφού αποχαιρέτησε τον γιο της, Γιώργο Καμπουρίδη, ο οποίος ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον προκειμένου να ξεκινήσει τις σπουδές του.

Η γνωστή φωτογράφος και επιχειρηματίας βρέθηκε μαζί του στις πρώτες ημέρες της νέας του ζωής στην αμερικανική πρωτεύουσα και θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της αυτή την ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή.

Για τη Μαρίνα Βερνίκου, ο αποχωρισμός δεν αποτέλεσε μια στιγμή λύπης, αλλά περισσότερο μια ευκαιρία να αισθανθεί υπερήφανη για το παιδί της και για το νέο ξεκίνημα που ανοίγεται μπροστά του. Μέσα από τα λόγια της περιέγραψε τα συναισθήματα μιας μητέρας που βλέπει το παιδί της να ανεξαρτητοποιείται και να δημιουργεί τη δική του πορεία.

«Σήμερα άφησα το δεύτερο παιδί μου στην Ουάσινγκτον, για να ξεκινήσει ένα καινούργιο κεφάλαιο της ζωής του. Να σπουδάσει, να γνωρίσει ανθρώπους, να κάνει λάθη, να μάθει, να γελάσει, να ονειρευτεί και σιγά σιγά να φτιάξει τη δική του ζωή.

Και περίεργο… δεν έφυγα στενοχωρημένη. Έφυγα χαρούμενη και περήφανη. Η απόσταση δεν μετριέται σε χιλιόμετρα όταν οι άνθρωποι είναι πραγματικά κοντά.

Μεγάλωσα κι εγώ σε μια οικογένεια πολύ δεμένη και μέχρι σήμερα οι γονείς μου είναι από τους πιο κοντινούς μου ανθρώπους. Αυτό ακριβώς ήθελα να δώσω και στα δικά μου παιδιά: την ασφάλεια να ξέρουν ότι μπορούν να φύγουν όσο μακριά θέλουν, γιατί το «σπίτι» τους θα είναι πάντα εκεί.

Αγόρι μου, πήγαινε να ζήσεις. Να γνωρίσεις τον κόσμο, να κυνηγήσεις τα όνειρά σου και να μη φοβηθείς ποτέ να ανοίξεις τα φτερά σου.

Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ. Όχι για να σε κρατάμε πίσω, αλλά για να σου θυμίζουμε ότι, όπου κι αν σε πάει η ζωή, θα υπάρχει πάντα ένα μέρος όπου σε αγαπούν ακριβώς όπως είσαι. Και αυτό το μέρος λέγεται οικογένεια. Σε λατρεύουμε», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Βερνίκου.

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marina Vernicos Collection (@marinavernicos)

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