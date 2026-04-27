Μαρίνα Βερνίκου: Σπάνια βραδινή έξοδος με την κόρη της, Ανέζια – Πόζαραν μαζί στο φωτογραφικό φακό

Η Μαρίνα Βερνίκου βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο Nox, συνοδευόμενη από την κόρη της, Ανέζια, επιλέγοντας μια βραδινή έξοδο για να απολαύσουν το πρόγραμμα του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στο τελευταίο τους Σαββατοκύριακο.
Η ίδια εμφανίστηκε με ένα καφέ σατέν φόρεμα με λεπτομέρειες δαντέλας, το οποίο συνδύασε με μαύρο δερμάτινο jacket και μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο. Το look της ολοκληρώθηκε με διακριτικά κοσμήματα, δίνοντας ένα κομψό αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο αποτέλεσμα.
Στο πλευρό της βρισκόταν η κόρη της, Ανέζια, η οποία επέλεξε ένα total black σύνολο με δερμάτινο παντελόνι και λαμπερό τοπ, δημιουργώντας μια πιο νεανική και μοντέρνα εμφάνιση.
Μητέρα και κόρη πόζαραν μαζί στο φωτογραφικό φακό του govastiletto.gr, δείχνοντας να απολαμβάνουν τη βραδιά σε χαλαρή και ευδιάθετη διάθεση.
govastiletto.gr – Η Μαρίνα Βερνίκου μαγνήτισε τα βλέμματα σε βραδινή της έξοδο – Σπάνια κοσμική εμφάνιση