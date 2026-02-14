Στην Αθήνα βρέθηκε για λίγες ημέρες ο Θανάσης Πανουργιάς, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αμερική, όπου ζουν τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει με τη Σοφία Καρβέλα.

Ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ο επιχειρηματίας βρήκε χρόνο για μια βραδινή έξοδο στη νυχτερινή Αθήνα.

Ο φωτογραφικός μας φακός τον εντόπισε στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία, όπου εμφανίζονται φέτος ο Λευτέρης Πανταζής και η Άντζελα Δημητρίου.

Στην παρέα βρισκόταν η Μαρίνα Βερνίκου, με την οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις εδώ και χρόνια, καθώς κινούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.

Οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδιά, διασκεδάζοντας με τις επιτυχίες των καλλιτεχνών.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Λευτέρης Πανταζής πλησίασε το τραπέζι τους για να τους χαιρετήσει, προσφέροντάς τους μια θερμή και προσωπική υποδοχή.

