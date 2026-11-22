Μετά το λαμπερό πάρτι που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου για τα 50α της γενέθλια στο σπίτι της στους πρόποδες του Λυκαβηττού, η γνωστή φωτογράφος συνέχισε τους εορτασμούς, αυτή τη φορά εκτός Αττικής.

Αναλυτικότερα, η Μαρίνα Βερνίκου, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Μίλτο Καμπουρίδη, τα τρία της παιδιά, Ντεμήλια, Γιώργο και Ανέζια αλλά και τους καλούς της φίλους ταξίδεψε μέχρι το γραφικό Μέτσοβο, απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα της Ηπείρου, τις παραδοσιακές γεύσεις και τη ζεστή φιλοξενία του ορεινού προορισμού.

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